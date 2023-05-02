«بعد الشر» يتفوق على «ابن الحج أحمد» في إيرادات أمس بدور العرض

استطاع فيلم «بعد الشر» من بطولة علي ربيع أن يتفوق على إيرادات فيلم «ابن الحج أحمد» من بطولة شيكو، أمس بدور العرض، وجاء فيلم «بعد الشر» في المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة بدور العرض، بينما جاء فيلم «ابن الحج أحمد» في المرتبة الرابعة.

إيرادات فيلمي «بعد الشر» و«ابن الحج أحمد»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنَّ فيلم «بعد الشر» حقق أمس 191 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «ابن الحج أحمد» 115 ألف جنيه فقط.

أحداث فيلم «بعد الشر»

تدور أحداث فيلم بعد الشر لـ علي ربيع، حول «سولي» الذي يهرب من زوجته «فرح» فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية برفقة صديقه المقرب مشمش.

أبطال فيلم «ابن الحج أحمد»

يعد فيلم ابن الحاج أحمد هو أول بطولة مطلقة للفنان شيكو دون الفنان هشام ماجد، بعدما اعتاد مؤخرًا تقديم أعمالهم سويًا، ويشارك في العمل عدد من الفنانين منهم سيد رجب وعايدة رياض وصبري فواز، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد المحمدي وإخراج معتز التوني.