تكلفة الحج 2023 في الدول العربية.. 4 آلاف ريال للمقيمين بالسعودية

تستعد المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة لاستقبال حجاج بيت الله لأداء مناسك الحج التي هي الفريضة الخامسة بالإسلام، ما يجعل الكثيرين يتساءلون عن تكلفة الحج 2023 في الدول العربية.

وفيما يلي، تستعرض بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء، تكلفة الحج 2023 في الدول العربية، وفق المعلن من وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدول المختلفة:

تكلفة الحج 2023 في الدول العربية

وتتغير تكلفة الحج 2023 في الدول العربية حسب نوع الرحلة والامتيازات التي يحصل عليها الحاج، وجاء متوسط سعر الحج كالآتي:

يبدأ سعر الحج في مصر من 130 ألف جنيه للحج البري، بينما الحج 4 و5 نجوم يبدأ من 250 ألف جنيه.

تبدأ تكلفة الحج للمقيمين في السعودية من 4 آلاف ريال، في حين تكون تكلفة الحج من الأردن نحو 2240 دينارا أردنيا.

يبدأ سعر الحج في الإمارات العربية من 13 ألف درهم إماراتي.

وفي الكويت تبدأ تكلفة الحج للفرد من 1650 دينارا كويتيا.

وفي المغرب يصل سعر الحج للشخص إلى 63 ألف درهم.

ويبدأ سعر الحج في عمان من 4126 ريالا عمانيا.

ويكون سعر الحج من العراق نحو 3 ملايين و900 ألف دينار عراقي.

ويبدأ سعر الحج في الجزائر من 865 دينارا جزائريا.

وتكون تكلفة الحج في البحرين نحو 440 دينارا.

وتبدأ تكلفة الحج في تونس من 13896 ألف دينار تونسي.

اشتراطات أداء الحج 1444

ووضعت السلطات السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغبون بأداء المناسك، وجاءت على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على 3 لقاحات هي كوفيد 19 والإنفلونزا الموسمية والحمي الشوكية.

- ألا يكون مصابا بأحد الأمراض المزمنة الحادة أو المعدية.

- الأولوية تكون لأشخاص لم يسبق لهم أداء الفريضة.