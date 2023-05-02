أسعار وتكلفة الحج 2023 وآخر موعد للسداد للمقيمين في السعودية.. 4 باقات

مع اقتراب موسم الحج، ينشغل المسلمون بمعرفة أسعار وتكلفة الحج 2023 وآخر موعد للسداد للمقيمين في السعودية بالإضافة إلى الشروط التي وضعتها المملكة وتضمنت أن الأولوية ستكون لمن لم يؤدوا المناسك من قبل أو من مر على أدائه المناسك أكثر من 5 سنوات والحصول على عدد من اللقاحات.

أسعار وتكلفة الحج 2023 وآخر موعد للسداد للمقيمين في السعودية

وفيما يلي، نعرض بالتفاصيل وفق بيان وزارة الحج والعمرة، أسعار وتكلفة الحج 2023 وآخر موعد للسداد للمقيمين في السعودية والشروط وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها بوابة «الوطن» للقراء على مدار اليوم في السطور التالية:

أسعار وتكلفة الحج 2023

وكانت السلطات السعودية قد وضعت عددا من باقات الحج، يمكن للراغبين الاختيار من بينها، وهي تبدأ بنحو 3984 ريالا سعوديا، وهي الباقة الاقتصادية، مع إمكانية التسجيل الإلكتروني للحصول على تصريح الحج، وإليكم تفاصيل الباقات التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة بالمملكة.

باقات الحج 2023

وتبدأ الباقة الاقتصادية للحصول على تصريح الحج بالمملكة من 3984 ريالا سعوديا، تشمل السكن والانتقالات في منى عرفة والمزدلفة، بينما الباقة الثانية تتراوح ما بين 8092 إلى 8458 ريالا سعوديا والباقة الثالثة تتراوح ما بين 10596 إلى 11841 رياال سعوديا، والباقة الأخيرة تبدأ من 13150 ريالا سعوديا.

آخر موعد لسداد رسوم تصريح الحج للمقيمين في السعودية

ويمكن للراغبين في أداء المناسك أن يقوموا بسداد قيمة الباقة التي تم اختبارها بعد تعبئة الاستمارة عبر موقع وزارة الحج والعمرة، ودفعها في حد أقصي 72 ساعة من التسجيل، وحسب صحيفة عكاظ فإن آخر موعد للسداد كان 10/10/1444 أي في 30 أبريل الماضي.

لكن بعد إغلاق الحجز، سيتم فتح باب للحجز لكن وفق المقاعد المتاحة بالباقات، وسيمكن الحجز عبر موقع وزارة الحج الإلكتروني أو من خلال تطبيق نسك حتى 7/12/1444 أي 25 يونيو 2023، أو حتى اكتمال عدد حجاج هذا العام.