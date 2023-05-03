إحالة تشكيل عصابي متهم بارتكاب 45 واقعة نصب على المواطنين إلى المحاكمة

قررت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي بتهمة ارتكاب 45 واقعة نصب على المواطنين ببيانات البطاقات البنكية إلى المحاكمة الجنائية.

البداية كانت بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية تفيد قيام 4 أشخاص مقيمين في دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق طلب تحديث بيانات البطاقات البنكية والاستيلاء على ما بها من مبالغ أو إيهام المجني عليهم بفوزهم بجائزة مقدمة من إحدى شركات الاتصالات ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية «كمصاريف إدارية» لتمكينهم من الحصول على الجائزة المشار إليها .

وقام رجال الشرطة بضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالي و20 هاتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم العديد من وقائع النصب على المواطنين على النحو المشار إليه، واقتسام حصيلتها فيما بينهم.

وأضافوا أن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تستخدم فى الاتصال بالمواطنين والنصب عليهم والمبلغ المالي من متحصلات تلك الجرائم، كما أسفر الفحص الفني عن ارتكابهم 45 واقعة نصب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.