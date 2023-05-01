تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة النصب على راغبي السفر في الدقهلية 

أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالنصب على راغبي السفر للخارج في الدقهلية، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما ضبطت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة الدقهلية، بعد أن تم اتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، بأسلوب التزوير للمحررات الرسمية والأختام المنسوبة لبعض الجهات ليتم تقديمها للسفارات المختلفة وذلك مقابل مبالغ مالية.

وبالتفتيش عثر بحوزتهم على بطاقة رقم قومي مزورة، و13 صحيفة حالة جنائية بأسماء أشخاص مختلفة، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، ومجموعة مستندات بعضها خالي من البيانات والأخرى بأسماء أشخاص مختلفة جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مزورة، واعترف المتهمين المشار إليهم بتزوير الأوراق المضبوطة واصطناعها باستخدام الأدوات المضبوطة، وذلك من خلال برنامج إلكتروني «فوتوشوب»، وترويجها على عملائهم، وتمت إحالتهم للنيابة وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة

قال المحامي أشرف ناجي إن القانون وجه عقوبات رادعة لكل من يرتكب جرائم النصب والاحتيال على راغبي السفر إلى الخارج، وفقًا لنص المادة 336 من قانون العقوبات: ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الآخرين، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.