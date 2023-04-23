موعد امتحانات الثانوية العامة 2023.. باقِ أقل من 50 يوما

يعد موعد امتحانات الثانوية العامة 2023، بالنسبة للطلاب وذويهم، من الأحداث المؤثرة، باعتبار أنها مرحلة فاصلة زمنية في تحديد مصير الطلاب، لذلك تواصل وزارة التربية والتعليم، استعدادتها لإجراء الامتحانات بأعلى قدر من الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ومع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة 2023، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ملامح خطة الوزارة لأداء الامتحانات بما يضمن إجراؤها بأعلى درجات التأمين والشفافية، فضلًا عن تدريب 5 آلاف معلم على المستوى المركزي والمحافظات على صياغة أسئلة الامتحانات المختلفة حسب طبيعة كل مادة.

أرقام الجلوس متاحة خلال أيام

وبحسب بيان سابق عن وزارة التعليم، سيكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2023، يوم 12 يونيو المقبل أي يتبقى أقل من 50 يومًا على انطلاق ماراثون الثانوية العامة للعام الحالي، وحددت الوزارة، موعد توزيع أرقام الجلوس ليكون في منتصف مايو المقبل على أن يُتاح إلكترونيًا وبالمدارس.

وقبل شهور من موعد امتحانات الثانوية العامة 2023، أعلنت الوزارة، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية للعام الدراسي الحالي، وذلك بعد اعتماده رسميًا من وزير التربية والتعليم.

جدول امتحانات الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2023 تستمر حتى يوم 13 يوليو المقبل، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

أسئلة الثانوية العامة 2023

وقالت الوزارة إنّ امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون غير معقدة ومن بنوك الأسئلة، فضلًا عن تدريب 50 ألف معلم وموجه على مستوى الجمهورية على النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة 2023.

وعن مواصفات الأسئلة، قالت إنها اختيار من متعدد بنسبة 85% «mcQ»، وأسئلة مقالية لا تزيد عن 15% من الدرجة، إلى جانب الالتزام بالمواصفات؛ 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات المتوسطة، إلى جانب 30% للمستويات العقلية العليا.