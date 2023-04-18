موعد إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023، محل بحث من جانب عدد كبير من الطلاب وذويهم، خاصة مع اقتراب مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية، التي يعتبرها كثيرون مفترق طرق يحدد مستقبلهم الوظيفي فيما بعد.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023، في إطار استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، المقرر أن تنطلق ابتداء من يوم 12 يونيو 2023 للمواد غير المضافة للمجموع، والتي تشمل 4 مواد؛ التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء، فيما تبدأ المواد الأساسية من يوم 17 يونيو 2023.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، إنّ موعد اعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023، سيكون منتصف مايو المقبل على أن يتم إتاحتها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، على الإنترنت، وتسليمها ورقيا للطلاب في المدارس.

استعدادات امتحانات الثانوية العامة

وأشار المصدر إلى أنّ جميع كنترولات الثانوية العامة بدأت مراجعة الاستمارات الخاصة بطلاب الثانوية العامة والأوراق الخاصة بطلاب المنازل والنظاميين، تمهيدا لترتيب وضع أرقام الجلوس حسب عدد اللجان في كل محافظة على مستوى الجمهورية.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

وفي سياق متصل وقبل أيام من موعد إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023، كشفت الوزارة مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدة الانتهاء من إعداد المتدربين من الموجهين والمعلمين على برامج وأساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام تقييم طلاب المرحلة الثانوية، حيث جرى تدريب 5 آلاف من معلمي الثانوية العامة على المستوى المركزي، و40 ألفا و939 معلما على مستوى المحافظات.

وأكدت الوزارة أنّ أسئلة الثانوية العامة ستكون بنسبة 85% اختيار من متعدد، وmcQ والأسئلة المقالية بنسبة لا تتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.