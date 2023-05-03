هل الخميس غدا إجازة رسمية؟.. الحكومة تجيب بقرار رسمي

أصدر الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بترحيل إجازة عيد العمال من يوم الاثنين الموافق 1 مايو لتكون يوم غدا الخميس 4 مايو،وتكون إجازة مدفوعة الأجر، إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء عن ترحيل أي إجازات أو عطلات رسمية، تتصادف مع بداية الأسبوع أو منتصفه إلى نهايته، ويأتى ذلك في إطار حرص الحكومة على تيسر مصلحة المواطنين، وعدم تعطيلها للعمل في كافة الجهات والهيئات بكامل القوي البشرية، وبموجب هذا القرار، فتم حسم الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي على سؤال «هل غدا الخميس إجازة رسمية أم لا؟».

هل الخميس غدا إجازة رسمية؟

ووفقا لقرار الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فإن إجازة عيد العمال غدا الخميس إجازة رسمية، ومن المقرر أن تكون للعاملين في كافة الوزارات، والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

الإجازات المتبقية في شهر مايو 2023

الجدير بالذكر أن الإجازات المتبقية في شهر مايو 2023 جاءت على النحو التالى :-

- الجمعة 5 مايو.

- السبت 6 مايو.

- الجمعة 12 مايو.

- السبت 13 مايو.

- الجمعة 19 مايو.

- السبت 20 مايو.

- الجمعة 26 مايو.

- السبت 27 مايو.

وبعد قضاء إجازة عيد العمال من قبل العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، يتبقى للمواطنين 6 إجازات رسمية على مدار 7 أشهر، وهي إجازة عيد الأضحي المبارك، وإجازة 30 يونيو والمولد النبوي، و إجازة رأس السنة الهجرية، الأربعاء 19 يوليو 2023.