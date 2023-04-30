قرار إجازة عيد العمال 2023.. الحكومة تغير موعدها الرسمي

قرار إجازة عيد العمال 2023، أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ ليصبح يوم الخميس 4 مايو 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من غدٍ الاثنين 1 مايو، بمناسبة عيد العمال.

قرار إجازة عيد العمال 2023 لمختلف القطاعات

وعن قرار إجازة عيد العمال 2023، أوضحت الحكومة أنّ إجازة عيد العمال تكون للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ترحيل إجازة عيد العمال إلى يوم الخميس

كان مجلس الوزراء أعلن أنّ إجازة عيد العمال سيتم ترحيلها إلى يوم الخميس المقبل، بدلًا من يوم الاثنين المقبل، الذي يُصادف موعد الاحتفال سنويًا بعيد العمال.

عيد العمال إجازة رسمية مدفوعة الأجر

وحول إجازة عيد العمال 2023، أعلنت الجريدة الرسمية، أنّ عيد العمال إجازة رسمية، مدفوعة الأجر لكلٍ من القطاعين الخاص والعام.

عدد أيام الإجازات الرسمية فى شهر مايو 2023

وعن عدد الأيام خلال شهر مايو، يصل عدد أيام الإجازات الرسمية بأجر كامل التي يحصل عليها العاملون بالحكومة خلال شهر مايو المقبل إلى 9 أيام، وفقًا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، سواء قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 أو قانون العمل الجديد الصادر برقم 12 لسنة 2003.