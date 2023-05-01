إجازات شهر مايو 2023.. تبدأ الخميس المقبل

في اليوم الأول من الشهر الجديد، يتساءل كثيرون عن إجازات شهر مايو 2023، بعد انقضاء شهر أبريل الذي حصلوا خلاله على 14 يوما بين عطلات أسبوعية وإجازات رسمية، كان بينها عيد الفطر المبارك.

إجازات شهر مايو 2023

ويوافق اليوم الاثنين الأول من إبريل وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أول إجازات شهر مايو 2023 الرسمية، وجرى ترحيله إلى الخميس المقبل، أسوة بقرار ترحيل الإجازات والعطلات لنهاية الأسبوع، لكن يتبقى للمواطنين العطلات الأسبوعية.

العطلات الأسبوعية في شهر مايو 2023

وتستعرض «الوطن» إجازات شهر مايو 2023 الرسمية والعطلات الأسبوعية، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها على مدار الساعة.

- الجمعة 5 مايو.

- السبت 6 مايو.

- الجمعة 12 مايو.

- السبت 13 مايو.

- الجمعة 19 مايو.

- السبت 20 مايو.

- الجمعة 26 مايو.

- السبت 27 مايو.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

وبانقضاء إجازة عيد العمال يتبقى للمواطنين 6 إجازات رسمية على مدار 7 أشهر، تأتي على النحو التالي:

- إجازة عيد الأضحى 5 أيام، تبدأ من وقفة عرفات الثلاثاء 27 يونيو، وحتى 1 يوليو 2023.

- إجازة ثورة 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية، الأربعاء 19 يوليو 2023.

- إجازة 23 يوليو، الأحد 23 يوليو 2023.

- إجازة المولد النبوي الشريف، الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

- إجازة 6 أكتوبر، الخميس الموافق 5 أكتوبر.

وإضافة للإجازة الرسمية يكون لدى المواطنين بالقطاع الحكومي يومين إجازة عطلة نهاية الأسبوع، وتكون يوما أو يومين للقطاع الخاص حسب النظام المعمول به في كل مكان أو مصلحة عمل.