تعرف على أهم قضايا المحور المجتمعي قبل انطلاق جلسات الحوار الوطني

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الحوار الوطني والذي من المقرر له انعقاد جلسته الافتتاحية اليوم، في تمام الساعة 2 ظهراً بقاعة «نفرتيتي» داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

أبرز لجان وقضايا المحور المجتمعي

وقبل الانطلاق الخاص بـ جلسات الحوار الوطني والذي تتجه له أنظار وسائل الإعلام المحلية والعالمية، يرصد التقرير التالي أبرز لجان وقضايا المحور المجتمعي، إذ يمس المحور حياة المواطنين بشكل مباشر، وذلك لأهمية القضايا التي يتضمنها ويأمل المشاركون أن يخرج الحوار بنتائج وتوصيات ترضي الجميع وتكون قابلة للتنفيذ.

وحول تفاصيل اللجان والقضايا فيندرج تحت المحور المجتمعي عددًا من تلك اللجان وهي كالتالي:

لجان المحور الاجتماعي

لجنة التعليم والبحث العلمي.

لجنة الصحة.

لجنة القضية السكانية.

لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي.

لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

أبرز قضايا لجان المحور الاجتماعي

أولاً: لجنة التعليم والبحث العلمي

- التعليم قبل الجامعي «أساسي، ثانوي، فني».

إعادة الهيكلة.

الإتاحة.

المعلم.

المناهج.

- التعليم الجامعي.

قانون جديد للتعليم الجامعي.

الجامعات الأهلية.

التعليم الجامعي الخاص.

استقلال الجامعات.

- البحث العلمي والإبداع والابتكار.

- محو الأمية وتعليم الكبار.

ثانياً: لجنة الصحة

- منظومة التأمين الصحي الشامل.

- النظام الصحي.

- العنصر البشري في المنظومة الصحية.

- صناعة الدواء، معوقات توطينها.

- مستقبل التعليم الطبي في مصر.

ثالثاً: لجنة القضية السكانية

- تشخيص الحالة السكانية في مصر.

- تنمية الأسرة وتنظيمها.

- تحسين الخصائص السكانية.

رابعا: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي

- ظاهرة الطلاق.

- العنف الأسري.

- المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

خامساً: لجنة الثقافة والهوية الوطنية

- المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة.

- مؤسسات الدولة.

- مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي.

- الصناعات الثقافية.

- الدراما والسينما.

- المسرح.

- النشر والترجمة.

- الموسيقى.

- الهوية الوطنية

- دعم وتشجيع الإبداع وحريته

سادساً: لجنة الشباب

- دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

- التمكين السياسي للشباب.

- دعم رواد الأعمال الشباب.

- دعم الشباب من ذوي الهمم.

- الرياضة.

- مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية

- جلسات حول «الشباب الدارسين في الخارج.. الانتماء والوعي.. التحولات الجيلية».