مقرر مساعد المحور المجتمعي في الحوار الوطني: نركز على القضايا المرتبطة بالمواطن

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، إنّ الجلسة الافتتاحية المقرر لها غدا، تنطلق بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة، موضحة أنّ المخرجات والتوصيات التي ستنتج عن الحوار الوطني، ستنعكس مباشرة على حياة المواطن اليومية في عدة جوانب، ما يساهم في تحسين أحواله على صعيد المحورين السياسي والاقتصادي.

الحوار الوطني يهدف إلى لم شمل القوى السياسية

وأكدت الشبراوي في تصريحات لـ«الوطن»، ثقتها في نجاح جلسات الحوار الوطني على لم شمل القوى السياسية، إضافة للخروج بحلول وتوصيات اقتصادية، ما يخلق حالة من الرضا وينتج عنه تقوية المجتمع والحفاظ على نسيج الشعب المصري والأسرة بشكل عام، مشيرةً إلى أنّ القضايا الخاصة بالشباب والتعليم والصحة وتماسك الأسرة المصرية، إضافة إلى الثقافة والهوية الوطنية هي أبرز القضايا التي يناقشها المحور المجتمعي، كون جميع القضايا ملفات ذات صلة وثيقة بأحوال المواطنين، وتأتي الأهمية انطلاقا من كون لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي هي نبض الشارع.

تفاصيل قضايا المحور المجتمعي

وقالت الشبراوي، إنّ كل ما يخص المشكلات الخاصة بالأسرة سيتم مناقشتها في هذه اللجنة، والمحور الأول هو التفكك الأسري، وما يتضمنه من قضايا الطلاق والنفقة والرؤية والوصايا، الأهلية القانونية، التحرش، الاغتصاب، الزواج المبكر، أما المحور الثاني فهو مكافحة العنف ضد المرأة، والتصدي للعنف والابتزاز الإلكتروني.