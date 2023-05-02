مقرر مساعد المحور المجتمعي: استقبلنا 15 ألف ورقة من مقترحات الأحزاب

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني إنّه بالفعل جرى استقبال مقترحات من كل القوى السياسية والحزبية، بالإضافة إلى العديد من الجمعيات والمجالس المتخصصة، كما استقبلت الأمانة الفنية عددًا ضخمًا من المقترحات والرؤى التي وصلت إلى 15 ألف ورقة، لافتة إلى أنَّ جميعها من شأنها الصب في صالح الوطن والمواطن للم الشمل على كل الأصعدة، متابعة «تميزت تلك المقترحات تحديداً بالسعي خلف هدف واضح وهو دعم مسألة إحداث أكبر قدر من التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية».

مقترحات الأحزاب في الحوار الوطني

وقالت ريهام الشبراوي، إنَّ الأحزاب والقوى السياسية لم تبخل على لجنة الحوار الوطني أو على مقررو المحاور الثلاث بمقترحاتها، وذلك لإيمانهم وثقتهم بالفارق الكبير الذي ستحدثه جلسات الحوار الوطني، إضافة لتوصياته ومخرجاته التي ستصب في صالح المواطن لتنميته وتلبية احتياجاته وحل مشكلاته، وتابعت: «تمّ استقبال مقترحات في المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، إلاّ أنّ المحور الأخير هو مجال تخصصي، واستقلبنا في هذا المحور مقترحات تتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية».

وحول أهمية دور لجنة التماسك المجتمعي في الحوار الوطني، قالت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي: «تهدف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية الذي سيعزز التماسك المجتمعي وترسيخ السلوكيات الإيجابية بالإضافة إلى مكافحة الظواهر السلبية والتغلب على تلك الظواهر والمشكلات سبباً رئيسياً للنهوض بالمجتمع بكل أطيافه».

أهمية دور المقرر والمقرر المساعد

وتابعت أنَّ أهم ما يميز ويهدف إليه دور المقرر والمقرر المساعد هو إدارة الجلسة بمنتهى الحيادية دون الانحياز لأي من الآراء أو قضايا بعينها، كما يقومان بمهمة الاستماع إلى كل الآراء ورفعها بعناية وبدقة إلى المستويات الأعلى للوصول إلى الحلول الجذرية والفعالة لتلك القضايا من منطلق النقاشات والمقترحات، وفي كل لجنة في المحور المجتمعي سيكون لدينا أعضاء أساسيون موجودون في التحاور ولن أتدخل أو مقرر اللجنة في المشكلات وحلولها، وسنقوم بإدارة الجلسة، وسيكون الحضور متخصصون وممثلون عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني واللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ.