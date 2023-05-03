وفاة المستشار عبدالله أمين عصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ

توفي المستشار عبدالله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، صباح اليوم، عن عمر ناهز 73 عاما.

وكان المستشار عبدالله أمين محمود عصر، أدى في يوليو 2019 اليمين القانونية، أمام رئيس الجمهورية رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

والراحل من مواليد 7-8-1950، حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1973 بتقدير جيد جدا، وعين معاونا للنيابة في ديسمبر من ذات العام، وتدرّج في وظائفها حتى عين قاضيا بالمحاكم الابتدائية في 1-10-1981 ثم رئيسا للنيابة العامة، حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائي ثم محاميا عاما بالنيابة العامة 1990.

ورُشح للعمل قاضيا بمحكمة النقض عام 1994 ثم نائبا لها عام 1996، مكا نُدب للعمل رئيسا للمكتب الفني لمحكمة النقض منذ عام 2010 حتى 2019، إضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة، وجرى ندبه عضوا بمجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة لمدة عامين بجانب عمله، فضلا عن إعارته نائبا لرئيس المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات لمدة 6 سنوات ورئيس الدائرة بمحكمة القيم بالنقض.