الأمين العام لـ«الشيوخ»: دفن المستشار عبدالله عصر بمقابر الأسرة في المنوفية

أكّد المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنَّ النائب المستشار عبدالله عصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، توفاه الله اليوم بعد محنة مرضية قصيرة.

المستشار عبدالله عصر تمّ حجزه بإحدى المستشفيات قرابة أسبوعين

وقال الأمين العام العام لمجلس الشيوخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّ المستشار عبدالله عصر تمّ حجزه بإحدى المستشفيات قرابة أسبوعين وتوفاه الله اليوم، مشيرًا إلى أنَّ المجلس سيصدر نعيًا بعد قليل، فيما يجرى حاليًا الترتيب لإجراءات الجنازة وسيتمّ الدفن بمقابر الأسرة بمحافظة المنوفية.

المستشار الراحل عبدالله أمين عصر تمّ تعيينه ضمن الـ100 عضو بمجلس الشيوخ بقرار من رئيس الجمهورية، وتولى بعدها رئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.

مناصب تقلدها الراحل في السلك القضائي

وشغل المستشار عبدالله أمين محمود العديد من المناصب في السلك القضائي وأبرزها رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

وحصل المستشار عبد الله أمين محمود عصرـ على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1973 بتقدير عام جيد جدًا وتمّ تعيينه كمعاون للنيابة في العام نفسه في شهر ديسمبر، وتم تدرجه في المناصب حتي تم تعيينه قاضيًا بالمحاكم الابتدائية عام 1981، وبعدها رئيسًا للنيابة العامة حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائي.