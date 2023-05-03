سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-5-2023 بالبنوك.. اعرف الأقل في الشراء

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-5-2023 بالبنوك، استقرارًا خلال بداية التعاملات، إذ أنَّ الأقل سعر للشراء بـ30.75 جنيه في بنك مصر وبنك التنمية الصناعية والبنك الأهلي المصري، والأعلى جاء بـ30.90 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والأقل في البيع بـ30.85 جنيه بينما الأعلى بـ30.96 جنيه.

والأقل في البيع لسعر الدولار اليوم الأربعاء 3-5-2023 ببنوك التنمية الصناعية ومصر والأهلي المصري، والأعلى في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، الشراء 30.83 جنيه، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وعن سعر الدولار في بنك مصر، الشراء بـ30.75 جنيه، و30.85 جنيه للبيع، بحسب ما أعلنه البنك.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وسعر الدولار في بنك القاھرة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وجاء سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، الشراء 30.90 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء بـ30.85، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدولار في بنك الإسكندریة،30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.