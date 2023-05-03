«الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. ونشاط للرياح مساءً (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم الأربعاء استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة والتأثر بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، هذه الكتل مرتفعة في درجات حرارتها، إضافة إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس نهارًا.

درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى سترتفع عن الأمس

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميات بسنت الحسيني ومنة الشرقاوي ودينا شرف، أنَّ درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى سترتفع عن الأمس بنحو 3 درجات وستسجل العظمى اليوم 31 درجة مئوية نهارًا، مقابل 36 و37 درجة مئوية في جنوب البلاد، ولذلك فترة النهار وخصوصًا فترة الظهيرة تشهد أجواءً حارة على المناطق الشمالية من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد فترة النهار.

فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس خاصة ساعات الليل المتأخر

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس وخاصة ساعات الليل المتأخر وفي الصباح الباكر يحدث انخفاضا بدرجات الحرارة، وفترات الليل تتحسن درجات الحرارة عن الأيام الماضية، لأن درجات الحرارة الصغرى سترتفع وتكون بين الـ18 درجة مئوية والـ19 درجة مئوية خلال فترات الليل، ويكون هناك نشاطًا للرياح نشعر به ساعات المغرب وفترة المساء، مما يشعرنا بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية خلال فترات الليل والأجواء المائلة للبرودة أغلب الأنحاء.