«الأرصاد الجوية» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وتكشف موعد الذروة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة اليوم، بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، إذ تسجل القاهرة الكبري 31 درجة، وتسجل محافظات جنوب البلاد 38 درجة، في حين أن غدا الخميس سيكون ذروة الموجة الحارة، حيث تصل إلى 35 درجة على القاهرة، و40 درجة على جنوب الصعيد خلال فترة الظهيرة.

ذروة الموجة الحارة

وأشارت «الأرصاد الجوية»، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة اليوم على كافه الأنحاء، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ومحافظات جنوب سيناء، ويسود طقس دافئ على شمال الصعيد و السواحل الشماليه الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع استمرار الأجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 31 - 15.

- العاصمة الإدارية 32 - 15.

- أكتوبر 31- 15.

- بنها 30- 15.

- دمنهور 30- 15.

- وادي النطرون 29 - 15.

- كفر الشيخ 28- 16.

- المنصورة 28- 16.

- الزقازيق 28 - 15.

- شبين الكوم 27- 15.

- طنطا 27- 15.

- دمياط 22- 16.

- بورسعيد 22- 15.

- الإسماعيلية 27- 14.

- السويس 28- 16.

- العريش 23- 13.

- رفح 23- 12.

- رأس سدر 28- 14.

- نخل 26- 7.

- كاترين 25- 05.

- الطور 29- 19.

- طابا 22- 18.

- شرم الشيخ 30- 20.

- الإسكندرية 27- 16.

- العلمين الجديدة 26- 16.

- مطروح 26- 16.

- السلوم 29 - 15.

- سيوة 22- 13.

- رأس غارب 30 - 19.

- الغردقة 31- 20.

- سفاجا 30- 21.

- مرسى علم 31- 19.

- شلاتين 30 - 21.

- حلايب 28- 20.

- أبو رماد 31 - 21.

- رأس حدربة 27 - 20.

- الفيوم 29- 14.

- بني سويف 30- 14.

- المنيا 31- 14.

- أسيوط 32- 15.

- سوهاج 33- 16.

- قنا 34 17.

- الأقصر 34- 18.

- أسوان 35- 19.

- الوادي الجديد 34- 15.

- أبوسمبل 33- 19.