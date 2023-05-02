«الأرصاد» توضح طقس المحافظات.. سقوط أمطار يومين متتاليين

حذرت الهيئة العامة للأرصاد، من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، وحدوث أكثر من ظاهرة جوية تؤثر على حالة الطقس، وتعد عودة فرص سقوط الأمطار من أهم وأبرز هذه الظواهر التي تشهدها المحافظات على مدار يومين متتالين، فضلًا عن استمرار وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وانخفاض درجات الحرارة نسبيًا في أوقات الليل المتأخرة.

تحذير من سقوط أمطار في المحافظات

وحذرت «الأرصاد» من سقوط أمطار على عدد من المحافظات خلال يومي السبت والأحد المقبلين، حيث تشهد السواحل الشمالية الغربية، وتضم محافظات مرسى مطروح والسلوم وسيوة، فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%، وذلك على فترات متقطعة.

أمطار على السواحل الشمالية

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن طقس السبت المقبل، يشهد فرصة سقوط أمطار خفيفة الشدة بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة على محافظات السواحل الشمالية، ومنها الإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ، وتستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية حتى الأحد المقبل.

وتختلف حالة الطقس من يوم لآخر، إذ تسجل أقل درجة حرارة للعظمى في المحافظات 32 مئوية على السواحل الشمالية، بينما يوم الجمعة تسجل أقل درجة حرارة 24 مئوية، وفي يوم السبت تسجل العظمى 29 درجة على محافظات القاهرة والوجه البحري، وتسجل درجة الحرارة العظمى في محافظات الصعيد 30 مئوية.