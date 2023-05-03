استقرار أسعار الأسماك في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية

حافظت أسعار الأسماك في جميع منافذ الدولة، سواء التابعة لوزارة التموين أو المجمعات الاستهلاكية، على استقرارها نظرا لبدء موسم الصيد وتوافر المعروض من الأسماك وبأطنان كبيرة، حيث تحرص الوزارة على زيادة الكميات المطروحة يوميا من الأسماك بمنافذها، في ظل زيادة إقبال المواطنين على عمليات الشراء.

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3-5-2023 في المجمعات الاستهلاكية

وجاءت أسعار الأسماك اليوم في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات، كما يلي.

- كيلو سمك بلطي يتروح بين 43 و55 جنيها.

- سمك بوري يتراوح بين 75 و85 جنيها.

- سمك مكرونة يتراوح بين 55 و60 جنيها.

- سمك فليه قشر بياض 95 جنيها.

- سمك سردين 35 جنيها.

- جمبري حجم وسط 197 جنيها.

- الثعابين بين 50 و140 جنيها

- المرجان يتراوح بين 40 و70 جنيها

- الكابوريا بين 75 و155 جنيها.

أسعار الأسماك في الأسواق

- سعر كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 50 جنيها.

- سعر كيلو كابوريا من 30 إلى 140 جنيها.

- سعر كيلو مرجان من 40 إلى 48 جنيها.

- سعر كيلو دنيس من 100 إلى 160 جنيها.

- جمبري جامبو من 380 إلى 440 جنيها.

- سعر كيلو بوري 2 من 50 إلى 60 جنيها.

- سعر كيلو سردين: 35 إلى 75 جنيها.

- سعر كيلو قشر بياض : 70 إلى 100 جنيه.

- سعر كيلو بياض أملس 30 إلى 50 جنيها.

- برانيسمن 65 إلى 115 جنيها.

- موسى من 160 إلى 280 جنيها.

- سبيط - كاليماري - سابيا من 130 إلى 270 جنيها.

- قراميط - 10 إلى 20 جنيها.

- ثعابين 50 إلى 250 جنيها.