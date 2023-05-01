استقرار أسعار الأسماك اليوم في الأسواق ومنافذ التموين

استقرت أسعار الأسماك اليوم في الأسواق المختلفة، والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، بسبب توافر المعروض من الأنواع كافة، خاصة مع بدء موسم الصيد في بعض المحافظات.

وفي هذا الإطار، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الأسماك في الأسواق ومنافذ التموين.

أسعار الأسماك اليوم في الأسواق

سعر كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو كابوريا من 30 إلى 140 جنيها.

سعر كيلو مرجان من 40 إلى 48 جنيها.

سعر كيلو بربون 2 من 40 إلى 48 جنيها.

سعر كيلو دنيس من 100 إلى 160 جنيها.

سعر كيلو جمبري جامبو من 380 إلى 440 جنيها.

سعر كيلو بوري 2 من 50 إلى 60 جنيها.

سعر كيلو موزة: 40 إلى 80 جنيها.

سعر كيلو باغة: 10 إلى 30 جنيها.

سعر كيلو سردين: 35 إلى 75 جنيها.

سعر كيلو قشر بياض : 70 إلى 100 جنيه.

سعر كيلو بياض أملس 30 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو برانيس إسكندراني من 65 إلى 115 جنيها.

سعر كيلو موسى من 160 إلى 280 جنيها.

سعر كيلو سبيط - كاليماري - سابيا من 130 إلى 270 جنيها.

سعر كيلو قراميط - 10 إلى 20 جنيها.

سعر كيلو ثعابين 50 إلى 250 جنيها.

أسعار الأسماك في المجمعات الاستهلاكية

وجاءت أسعار الأسماك في المجمعات الاستهلاكية بأسعارها المخفضة بجميع المحافظات كالتالي:

- سعر كيلو سمك بلطي يتروح بين 43 و55 جنيها.

- كيلو سمك بوري يتراوح بين 75 و85 جنيها.

- كيلو سمك مكرونة يتراوح بين 55 و60 جنيها.

- كيلو سمك فليه قشر بياض 95 جنيها.

- كيلو سمك سردين 40 جنيها.

- كيلو جمبري حجم وسط 197 جنيها.

- كيلو الثعابين بين 50 و140 جنيها

- سعر المرجان يتراوح بين 40 و70 جنيها

- سعر الكابوريا بين 75 و155 جنيها.