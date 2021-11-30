محافظ جنوب سيناء: الضرب بيد من حديد لكل من يتعدى على أملاك الدولة

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة الضرب بيد من حديد على أي مواطن يقوم بالتعدي على أملاك الدولة، مضيفا في تصريح خاص، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، نفذت على مستوى المدن التسع، حملات إزالة ضمن الموجة 18، حيث تم إزالة أكثر من 2000 مخالفة، عبارة عن تعديات على أراضي الدولة، وبناء أسوار وحدائق على أملاك الدولة، بالإضافة إلى استغلال مساحات أراض مملوكة للدولة دون وجه حق.

أوضح المحافظ، أن مجالس المدن تنفذ أسبوعيا قرارات الإزالة الصادرة بعد التنسيق مع أجهزة الأمن، مقدما الشكر إلى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، الذي وجه بضرورة قيام أقسام الشرطة بالمدن، بالتعاون مع مجلس المدينة وتنفيذ قرارات الإزالة.

إزالة 1000حالة في مدينة الطور

قال اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إن مجلس مدينة طور سيناء برئاسة العميد هاني رضا، نفذ أكثر من 1000حالة إزالة في العاصمة طور سيناء، موضحا أن الإزالات عبارة عن أسوار حول العمارات السكنية في أحياء الزهور والزهراء وبدر، مشيرا إلى أن الإزالات شملت كل الأحياء دون استثناء.

وتابع أنه جرى تنفيذ إزالة بعض البيوت والمباني التي جرى إنشائها على أراض مملوكة للدولة، مؤكدا أنه لا استثناءات في قرارات الإزالة والقانون سيطبق على الجميع.

استعادة 2400 متر مربع.

من جانبه قال اللواء محمد شعير، رئيس مدينة نويبع، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنه جرى إزالة مساحة 2400 متر مربع في منطقة الديونة بنويبع، حيث كان هناك نزاع بين مخيم وكافتيريا في قطعة أرض بينهما بجوار حرم البحر، وقامت المدينة باتخاذ كل الإجراءات القاتونية اللازمة.

وأضاف أن حملات الإزالة مستمرة في المدينة بناء على توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بإزالة كل التعديات فى المهد، مشيرا إلى أن المدينة نفذت نحو 20 حملة إزالة خلال الفترة الماضية.

إزالة 36 حالة تعد في دهب

وأكد اللواء عارف عبدالعزيز، رئيس مدينة دهب، لـ «الوطن»، أن المدينة نفذت الفترة الماضية، ما يقرب من 36 حالة إزالة عبارة عن إزالة مباني مخالفة وإشغالات في الممشى السياحي، وبعض المناطق السياحية بالمدينة، مضيفا أن المدينة تقوم بالمرور طوال اليوم على كل الأحياء، وأي حالة يجري رصدها يتم إزالتها فورا بحضور أجهزة الأمن وتحرير محضر بالواقعة.