«ذكاء اصطناعي كفر الشيخ» تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023 لجميع الفرق الدراسية، مشيرة إلى أنّ الامتحانات سوف تُعقد وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الذكاء الاصطناعي

وأنهت كلية الذكاء الاصطناعي، استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ في 28 مايو ويستمر حتي 21 يونيو 2023 المقبل، بحسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، من هنا https://kfs.edu.eg/ai/displaytopic.aspx?topic=100032

رئيس جامعة كفر الشيخ: توفير مقومات الراحة للطلاب أثناء الامتحانات

ومن جهته، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، توفير كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب خلال أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشددًا على ضرورة توفير البيئة الامتحانية الملائمة لجميع الطلاب، والمشاركين في أعمال الامتحانات وفقاً للضوابط التي أعدتها إدارة الجامعة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزات الكليات، واستعداداتها الأمثل للامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب.

ما هي كلية الذكاء الاصطناعي؟

جدير بالذكر، أنّ كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ أُنشأت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 871 لعام 2019، وجرى تحويل مبنى التطوير التكنولوجي بالجامعة إلى مقر دائم للكلية، وتجهيزه بجميع مستلزمات العملية التعليمية.

أقسام الكلية

وتضم الكلية أقسام:

- برمجة الآلة واسترجاع المعلومات.

- الروبوتات والآلات الذكية.

- تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة.

- علوم البيانات.

- برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي.