تعرف على مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي في مصر 2022

تستعد الجامعات الخاصة والحكومية بمختلف المحافظات لأعمال تنسيق الجامعات 2022، وفقاً للقواعد والضوابط التي حددها المجلس مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ووفقاً لتوجيهات الأعلى للجامعات، الذي من المقرر أن تبدأ أعماله بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، ويبحث المئات من الطلاب الدراسين بالشعب العلمية والرياضية من حملة شهادات الثانوية العامة 2022 عن كلية الذكاء الاصطناعي في مصر 2022-2023 والتخصصات ومصاريفها، خاصة مع قرب أعمال التنسيق.

كلية الذكاء الاصطناعي في مصر 2022-2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي في مصر 2022-2023 في العديد من الجامعات الخاصة وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء:

- رسوم كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة الحديثة: 46 ألف جنيه.

- رسوم كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا: 42 ألف جنيه.

- رسوم كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة «فاروس»: 66 ألف جنيه.

أبرز المعلومات عن كلية الذكاء الاصطناعي في مصر 2022-2023

- لا توجد لها اختبارات تأهيلية للطلاب.

- تقبل طلاب الشعبة العلمية «علمي علوم وعلمي رياضة» فقط.

- لا تقبل طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة.

برامج كلية الذكاء الاصطناعي في غالبية الجامعات:

- برنامج عام وهو الذكاء الاصطناعي.

- برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي بمصروفات دراسية.

- مدة الدراسة بكلية الذكاء الاصطناعي في مصر 2022 هي 4 سنوات نظرية وعملية.

- الدراسة بالكلية بنظام الساعات المعتمدة.

- يحصل الخريج على شهادة بكالوريوس.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات إجراء اختبارات القدرات 2022-2023 وفقاً للجداول الزمنية المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وذلك للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتاز عدد من الاختبارات وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.