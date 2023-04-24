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موعد صرف المعاشات لشهر مايو 2023.. باق أيام قليلة

كتب:

منة عبده
09:10 ص | الإثنين 24 أبريل 2023
صرف المعاشات.. صورة أرشيفية

صرف المعاشات.. صورة أرشيفية

مع انتهاء عيد الفطر المبارك، ينتظر عدد كبير من المواطنين أصحاب المعاشات، موعد صرف المعاشات لشهر مايو 2023، التي لم يصدر قرار بتبكير صرفها قبل إجازة العيد.

موعد صرف المعاشات لشهر مايو 2023.. الاثنين المقبل

ووفقا لهيئة التأمينات الاجتماعية، فإن موعد صرف المعاشات لشهر مايو 2023، سيكون يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023، أي بعد أسبوع من اليوم.

وأكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صرف المعاشات لشهر مايو 2023، سيكون بزيادة 15% وبحد أدنى قدره 170 جنيها، وأقصى 1635 جنيهًا، لإجمالي 11 مليون مواطن مستفيد من المعاشات.

زيادة المعاشات بنسبة 15% لـ 11 مليون مستفيد

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في هيئة التأمينات الاجتماعية، تقدم عددا من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من برامج الدعم النقدي، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ومنها إمكانية معرفة الزيادة في المعاشات بالرقم القومي، لتعريف المستفيد بقيمة الزيادة، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من أبريل الجاري.

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، إمكانية تقديم طلب معاش استثنائي أو تحسين المعاش للظروف الصحية أو الاجتماعية، للعاملين السابقين في الحكومة، والعاملين بشركات القطاع العام، والمستحقين عنهم، الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب، وذلك من خلال إتباع عدد من الخطوات البسيطة والمعلنة عبر الموقع ذاته.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.