خبير اقتصادي: أصحاب المعاشات لهم حق في برامج الحماية الاجتماعية

قال الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إنّ أصحاب المعاشات ضمن الفئات الأولى بالرعاية التي بذلت جهدًا كبيرًا في المجتمع وأصبح لها حق وواجب في برامج الحماية الاجتماعية يتمثل في زيادة مخصصات المعاشات بما يتناسب مع الظروف التي يمر بها العالم، مشيرًا إلى أننا نشهد خلال شهري مارس وأبريل من كل عام، إعادة صياغة ملف الحماية الاجتماعية وبالتحديد الفئات الأولى بالرعاية المعاشات، وذلك بهدف الوصول إلى حد ممكن من الاستهلاك يحقق نوعًا من التوازن.

شقي الحماية الاجتماعية

وأضاف «عبدالله»، خلال حواره المذاع على القناة الأولى، أن الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية تتخذ شقين، الأول هو الدعم النقدي أو الزيادة النقدية التي تكون موجودة في المعاش، بينما يتمثل الثاني في الحماية من الأمراض والبدائل الممكنة، مشيرًا إلى أن الزيادة النقدية للمعاش تخطت في مجملها هذا العام 25%.

توفير بيئة ورعاية صحية

وتابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن أي معاش يتم صرفه يكون فيه جزء مخصص للغذاء وآخر للدواء، وهذا ما يتقاطع مع أهداف أخرى خاصة بالسياسة الاقتصادية للدولة، وهو توفير رعاية صحية شاملة، موضحًا أنه سيتم الحصول على الزيادة في المعاش بالإضافة إلى فصل وتجنب الصرف من المعاش على برامج الصحة.