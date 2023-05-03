رشا راغب متحدثا رئيسيا في المؤتمر السنوي للمجلس الأمريكي الأعلى لاعتماد التعليم

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين بسنت الحسيني ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «رشا راغب متحدثًا رئيسيًا في المؤتمر السنوي للمجلس الأمريكي الأعلى لاعتماد التعليم».

رشا راغب شاركت متحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب شاركت كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس الأمريكي الأعلى لاعتماد التعليم المستمر والتدريب بولاية سياتل الأمريكية.

أولى مؤسسات التدريب المعتمدة دوليًا بأفريقيا والشرق الأوسط

تأتي مشاركة الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا المؤتمر بعد حصولها على الاعتماد الرسمي من المجلس الأمريكي لتصبح أولى مؤسسات التدريب المعتمدة دوليا بأفريقيا والشرق الأوسط، وأيضًا تشارك الدكتورة رشا راغب في عدة جلسات على هامش المؤتمر لاستعراض قصة نجاح الأكاديمية وتسليط الضوء على أحدث مدارسها.

تأهيل التنفيذيين للقيادة ومدرسة تأهيل العاملين بالدولة للقيادة

وتعد الأكاديمية مدرسة تأهيل للمرأة على القيادة، استكمالًا لدورها للاستثمار في رأس المال البشري عبر مدارسها المختلفة مثل تأهيل الشباب للقيادة وتأهيل التنفيذيين للقيادة ومدرسة تأهيل العاملين بالدولة للقيادة وفقا لأحدث أنظمة ومناهج التدريب العالمية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.