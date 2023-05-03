الموت يغيب 7 من أعضاء مجلس الشيوخ خلال عامين.. آخرهم المستشار عبدالله عصر

غيب الموت 7 نواب بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، من بينهم 5 من الأعضاء المعينين بقرار جمهوري.

النواب الراحلون

والأعضاء الذين رحلوا هم: الدكتور أحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والذي توفي في 21 أبريل 2021.

والكاتب الصحفي محمود الكردوسي، بعد رحلة كبيرة مع المرض يوم 25 فبراير 2022، والكاتب والإعلامي إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ بعد رحلة مع المرض يوم 3 يناير 2022، والنائب مصطفى كامل داخل حرم المجلس في حادث سير في 25 ديسمبر 2022

وكذلك النائبين «منتخبين»، فاروق مجاهد الذي رحل عن عالمنا في 6 أبريل 2021، وعبدالحي عبيد الذي مات في 28 فبراير 2022، وآخرهم المستشار عبدالله عصر والذي رحل عن عالمنا اليوم.

ووفقا للإجراءات، فإن مجلس الشيوخ سينتظر إخطار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بوفاة النائب المستشار عبدالله عصر عضو المجلس المعين بقرار من رئيس الجمهورية.

ووفقًا لنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة.

ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال 7 أيام من تاريخ إعلان ذلك المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ على أنَّه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بـ أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.