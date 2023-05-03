مؤشرات البورصة ترتفع في بداية التداولات مع ترقب لتداول الذهب عبر شاشتها

شهدت أخبار البورصة المصرية، ارتفاع مؤشراتها اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.6% إلى مستوى 17402.06 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.24% عند مستوى 2990.09 نقطة.

أخبار البورصة المصرية.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.35%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.35%، في بداية التعاملات عند مستوى 4541.11 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.57% عند مستوى 3069.29 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

قيم وأحجام التداول

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 132.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 35.8 مليون سهم عبر تنفيذ 5.526 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية، 1.123 تريليون جنيه وفق أخبار البورصة المصرية.

كان رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، قد صرح بأنَّه تمت دراسة إعلان أسعار الذهب على شاشة البورصة، بجميع أبعادها وجار اتخاذ الخطوات اللازمة، وكذلك الانتهاء من آلية الإعلان عن أسعار الذهب.