«صندوق رعاية المبتكرين»: نستثمر في العقول وبناء قدراتها الإبداعية

شارك الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات بالصندوق في فعاليات ورشة العمل الأولى لريادة الأعمال التي نظمتها شبكة الهندسة والتكنولوجيا الإفريقية (Afretec)، بقاعة معتز الألفي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور يحيي إسماعيل مدير مركز الأجهزة والإلكترونيات النانونية بالجامعة، وبمشاركة عدد من الخبراء ومسئولي المنظمات والمراكز والجامعات في مصر والدول الإفريقية الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال التكنولوجيا والعلوم والابتكار.

صندوق رعاية المبتكرين

وخلال فعاليات الورشة، أكد الدكتور ضياء خليل أهمية الابتكار وريادة الأعمال كأحد الركائز الأساسية لإستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال الاستثمار في العقول البشرية، وبناء قدراتها الإبداعية والتحفيز على الابتكار، ونشر ثقافته، ودعم البحث العلمي، وربطه بالتعليم والتنمية.

وأشار «خليل» إلى الدور الحيوي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الطلاب، والباحثين، والمبتكرين، وتمويلهم ورعايتهم، وتلقي أفكارهم البحثية والابتكارية، والعمل على تطويرها؛ بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها، فضلاً عن تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب؛ لاستكمال دراستهم في داخل مصر وخارجها.

عرض تفصيلي عن ريادة الأعمال في مصر

ومن جانبه، قدم الدكتور ماجد غنيمة عرضًا تفصيليًّا حول مجتمع ريادة الأعمال في مصر، وأهمية اكتشاف المبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال للمجتمع المصري، وتحقيق الربط بين الابتكارات والصناعة، وخلق بيئة متكاملة ومتعاونة بين كافة البرامج والوحدات المعنية بالابتكار وريادة الأعمال في الجامعات والمراكز البحثية المصرية، مشيرًا إلى حرص وتطلع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى التعاون مع جميع الأشقاء الأفارقة في مجالات دعم الابتكار، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال.

وأشار «غنيمة» إلى أن صندوق رعاية المبتكرين يتبنى خطة برامج للعام 2023 تدعم ابتكارات وأفكار الباحثين تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، من بينها برامج لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال، مسرعات الأعمال بالشراكة مع المؤسسات التجارية، مسابقة حافز الابتكار لدعم الطلاب لتأهيلهم للمسابقات الدولية، ومسابقة صناع التغيير لدعم الأفكار المبتكرة بالجامعات المصرية، ونادي الابتكار لدعم أفكار طلاب المدارس الثانوية.

جدير بالذكر أن الورشة بمثابة منصة لتبادل الأفكار حول ريادة الأعمال، وجمع آراء المختصين والخبراء الداخليين والخارجيين، وتحديد اتجاهات شبكة الهندسة والتكنولوجية الإفريقية في عام 2023 وما بعده.

وشملت ورشة العمل مناقشات حول ريادة الأعمال مع خبراء يعملون ضمن بيئة ريادة الأعمال والابتكار في إفريقيا، وتم تخصيص جزء من المناقشات لدور الجامعات في دعم المشاريع الطلابية، وتحديد التحديات التي تواجهها، كما ناقش ممثلو الجامعات والطلاب والخريجين من الجامعات الأعضاء في الشبكة ريادة الأعمال في الجامعات الإفريقية؛ لتعزيز روح المبادرة بين الطلاب والموظفين، وتسليط الضوء على التحديات، وأوجه التآزر للتعاون المتبادل.