10 تجمعات تنموية في وسط سيناء.. أرض الفيروز على طريق التعمير (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين بسنت الحسيني ومنة الشرقاوي، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «التجمعات الزراعية.. سيناء على طريق التعمير»، إذ جرى إنشاء 10 تجمعات تنموية في وسط سيناء، ويعمل المشروع على نقل خبرة المزارعين في الدلتا إلى سيناء بالعمل على الزراعة طوال العام وتوفير العديد من المحاصيل الزراعية التي تنتجها الأراضي في سيناء بغزارة.

قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي له نصيب كبير من الاستثمارات

وذكر التقرير، أنَّ قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي كان له نصيب كبير من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة شمال سيناء بنسبة 28%، إذ نفذت الدولة المصرية برامج تنموية كثيرة في قطاع الزراعة والري.

الدولة المصرية تعمل على حماية المشروعات القومية الكبرى ومناطق التنمية

ومن هذه المشروعات إنشاء 8 تجمعات زراعية بمحافظة شمال سيناء وإنشاء البنية الأساسية اللازمة لزراعة أراضٍ لـ13 تجمع تنموي، كما عملت الدولة المصرية على حماية المشروعات القومية الكبرى ومناطق التنمية من أخطار زحف الرمال في مناطق الاستصلاح بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية القومية للري والصرف واستكمال أعمال أغطية الترع وإعادة تأهيل محطات الصرف.

تعتبر التجمعات التنموية الزراعية أحد المشروعات التي تميزت بها محافظة شمال سيناء

وفي قطاع الآبار المخصصة للمياه الجوفية والبحيرات حفرت الدولة وجهزت آبار وإنشاء بحيرة تخزين بالوادي الأزرق، وتعتبر التجمعات التنموية الزراعية أحد المشروعات التي تميزت بها محافظة شمال سيناء نظرًا لما يتمّ من خلالها من توفير منزل ريفي و5 أفدنة لكل شخص.