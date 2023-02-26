رئيس جهاز تنمية سيناء: الدولة تسعى لنقل 3.5 مليون مواطن لأرض الفيروز

كشف المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تنمية شمال وجنوب سيناء، أن يد التنمية امتدت إلى سيناء بعد عام 2014، بعدما كانت تعاني من نقص الخدمات والمشروعات.

انتهاء معاناة السيناوية من التهميش

وقال رئيس جهاز تنمية سيناء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أهالي سيناء كانوا يعانون من التهميش قبل 2014.

وأكد «إبراهيم»، أن الإرهابيين كانوا يريدون تكبيل يد الدولة عن تعمير شبه جزيرة سيناء، لافتا إلى أن الأنفاق والكباري التي تم بناؤها في سيناء سهلت عملية النقل والانتقال بين سيناء وباقي أنحاء الجمهورية.

ملء الفراغ الجغرافي في سيناء

وأشار رئيس جهاز تنمية شمال وجنوب سيناء، إلى أن القيادة السياسية تسعى لملء الفراغ الجغرافي في سيناء بنحو 3.5 مليون نسمة وهذا يكون من خلال بناء المشروعات.

وأشار المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تنمية شمال وجنوب سيناء، إلى أن المواطن السيناوي شعر بتحسن الخدمات في كل المجالات، خاصة في التعليم حيث تم بناء جامعات أهلية بها 18 كلية.