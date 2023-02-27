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رئيس «تعمير سيناء» لـ إيمان الحصري: نستهدف وصول عدد السكان لـ 3 ملايين

كتب:

محمد عزالدين
03:39 ص | الإثنين 27 فبراير 2023
أراضي زراعية

أراضي زراعية

قال المهندس حسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن شبه جزيرة سيناء كانت خالية تماما من أي تنمية، وأجريت بها تنمية بمعدلات لم تحقق الهدف الأمني القومي لمصر المطلوب، ولكن منذ 2014 تضاعفت التنمية بوجود شرايين تربط سيناء بالوادي بدلا من نفق واحد أصبح هناك 6 أنفاق.

توصيل الكهرباء للتجمعات الوعرة

وأضاف «سعيد»، خلال لقاء عبر « زووم » ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه يجرى توصيل التيار الكهربائي لكل التجمعات التنموية الوعرة في سيناء.

ولفت إلى أن هناك تعاونا مع الهيئة الهندسية بالتجمعات التنموية للأهالي وشباب الوادي لامتلاك 5 أفدنة مستزرعة ومنزل داخل تجمع كامل للخدمات، منوها بأن الهدف المرجو من التنمية هو تواجد عدد لا يقل عن 3 ملايين مواطن.

التنمية في سيناء مستمرة

وأوضح أن التنمية في سيناء ستظل مستمرة حتى يصل العدد المطلوب من السكان، ويوجد مشروعات زراعية جرت إقامتها وتحتاج لبعض الطرق، إضافة لكمية كبيرة من المناجم التي لم تستغل بعد ، وفي المرحلة المقبلة سيكون هناك تنمية صناعية بسيناء.

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