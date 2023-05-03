العثور على جثة شاب مجهول الهوية في ترعة بالبحيرة

عثر الأهالى على جثة شخص مجهول الهوية، داخل ترعة الخندق الشرقي أمام قرية الخوالد، بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى انتشال الجثمان، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود، وحُرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

غرق شاب مجهول الهوية في البحيرة

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر داخل ترعة الخندق الشرقي أمام قرية الخوالد التابعة لدائرة شرطة المركز، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضرًا بالواقعة.

الانتقال إلى مكان الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنّ الجثة لشاب فى منتصف العقد الثالث من العمر ولم يتم التعرف على هويته، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضرًا بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.