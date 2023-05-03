تطوير مستشفى الحميات ووحدة الكلى الصناعية ضمن «حياة كريمة» بأسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأعمال النهائية لتطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات قرية الشامية ومبنى وحدة الكلى الصناعية بالقرية، ضمن جولته الميدانية بقرى مركز ساحل سليم، للوقوف على المشروعات التي سيجري تطويرها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

رافقه خلال الجولة التفقدية، اللواء مهندس عمرو رشدي رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس هشام أبوضيف مدير تنفيذ مشروعات الجهاز وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والدكتور نحميا وسلي عزيز مدير مستشفى ساحل سليم المركزي وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروعات.

المشروع بتكلفة 32 مليون جنيه

وبدأ المحافظ جولته، بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات الشامية بتكلفة 32 مليون جنيه، ويجري تطويره ضمن مشروعات قرى مركز ساحل سليم، واستمع إلى شرح من المهندس المشرف لمراحل التنفيذ وتفقد أعمال التشطيبات النهائية بالمستشفى موجهًا بسرعة تشغيلها، واستكمال أعمال تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية لتلبية احتياجات المواطنين.

مبنى وحدة الكلى الصناعية

وتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى وحدة الكلى الصناعية بالقرية، الذي سجري نقل جميع مرضى الغسيل الكلوي به لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد خلال الأشهر المقبلة، واستمع إلى شرح لأهم ملامح التطوير بالوحدة التي يبلغ تكلفتها 4 ملايين جنيه.

وأشار إلى أنّ مشروعات «حياة كريمة» ستساهم في إحداث تغيير واضح وواقعي في قرى الريف على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى، خاصة وأنّ المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في قطاع الصحة، تشمل إنشاء وتطوير 5 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 137 وحدة صحية على مستوى المحافظة بتكلفة مليار و471 مليون جنيه، و39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، بسرعة رصف الطرق التي جرى الانتهاء من استكمال خطوط المرافق بها بعد الانتهاء من محاضر التنسيق مع شركات المرافق، ووفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك، فضلاً عن تمهيد وتسوية الطرق التي لن يجري رصفها في الوقت الحالي تسهيلًا على المواطنين.