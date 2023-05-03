هل غلق محطة مترو جامعة القاهرة غدا يعطل الحركة في الخط الثاني؟

أجابت الهيئة القومية للأنفاق، على التساؤل الخاص بـ«هل غلق محطة مترو جامعة القاهرة غدا يعطل حركة الخط الثاني؟»، في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو لاستكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة، والذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر التي تنفذها وزارة النقل حاليا.

مواعيد غلق محطة مترو جامعة القاهرة

غلق محطة مترو جامعة القاهرة يكون لمدة يومين، هما الخميس والجمعة 4 و5 مايو 2023، حيث سيتم غلق المحطة بالكامل بنهاية مواعيد التشغيل يوم الأربعاء، على أن يُعاد تشغيلها بشكل طبيعي صباح السبت 6 مايو 2023.

وعن تأثير غلق محطة مترو جامعة القاهرة، أوضحت الهيئة القومية لمترو الأنفاق في تقرير لها، أنّ الخط الثاني سيعمل بالكامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة المنيب، ولن تتوقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة خلال تلك الفترة.

تفاصيل المرحلة الثالثة لمترو الخط الثالث

وعن تفاصيل المرحلة الثالثة لمترو الخط الثالث، أكدت وزارة النقل في تقرير لها، تقدم الأعمال في مختلف المحطات، مؤكدة أنّ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات، لتتفرع شمالا إلى منطقة إمبابة وصولا إلى الطريق الدائري، وفرعه جنوبا إلى المهندسين وبولاق الدكرور، مارا بشارعي وادي النيل وجامعة الدول العربية، ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

وأكدت أنّ العمل جار على قدم وساق لتنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، وتشمل 5 محطات، 3 نفقية و2 علوية.