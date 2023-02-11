«القومية للأنفاق» تحدد موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع «صور»

حددت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع، الذي يمتد بشبكة يبلغ طولها 2250 كيلومترا، ويشمل خط «السخنة - العلمين الجديدة – مطروح»، بطول 675 كم، وخط «6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل»، بطول 1100 كم، وخط «قنا – الغردقة – سفاجا»، بطول 225 كم، و«بورسعيد – أبو قير» بطول 250 كم.

تفاصيل تشغيل القطار الكهربائي السريع

يبدأ تشغيل القطار الكهربائي السريع، بحلول 2024، ومن المقرر تشغيل نحو 100 قطار على مدار العام، فحسب ما أوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، سيجري تقليل حركة المرور بشكل طفيف خلال عدد معين من الأيام في السنة، لتمكين الشركة المشغلة من تنفيذ أنشطة الصيانة الروتينية على الخط.

أكدت الهيئة أنه من المتوقع أن تكون الذروة للسفر بين الساعة السابعة والتاسعة صباحاً، وبين الساعة الخامسة والسابعة والنصف مساء، وستأخذ الشركة المسؤولة عن التشغيل في الاعتبار طلبات الركاب المتزايدة خلال المناسبات الخاصة مثل فترة رمضان وغيرها من الأحداث المدنية أو الرياضية أو الدينية، وستوفر قطارات خدمة إضافية، وسيوفر الخط الأخضر الخدمة لنحو 500 راكب جالس في كل قطار، و600 راكب كحد أقصى في كل قطار، بما في ذلك المقاعد القلابة والركاب.

إحلال المكونات المادية والكهربائية للخط

أسباب متعددة جرى على أساسها تصميم مشروع القطار الكهربائي السريع ليعمل بمكوناته الأساسية لمدة تقارب 15 عاماً، بعد هذه الفترة سيجري تطوير وإحلال المكونات المادية والكهربائية للخط لتتناسب مع التقنيات الأكثر تقدماً وأفضل المعايير المعمول بها، أهمها توفير وسيلة نقل أكثر أماناً، بجانب كونه من أبرز وسائل النقل الجماعية المهمة.

يجري تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، وفقاً لأعلى المواصفات الدولية وأفصل الممارسات في هذا الصدد، وسيجري توفير جميع المعدات والمنتجات المطلوبة من قبل موردين دوليين ذوي جودة عالية، ستتماشى هذه المعدات مع متطلبات تشغيل القطارات فائقة السرعة المماثلة في الدول الأوروبية، كما سيجري توفير أعلى مستويات الراحة وأقل درجات الإزعاج الممكنة للمجتمعات المحلية.