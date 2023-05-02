وكيل «دفاع النواب» لقصواء الخلالي: قانون الجنسية المصرية مناسب للجمهورية الجديدة

قال اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنّ قانون الجنسية المصرية جرى مناقشته باستفاضة في البرلمان المصري واللجان المختصة، موضحًا: «هذا القانون رائع وهذا هو توقيته المناسب، كانت الجنسية تمنح للأب المصري أو المتجنس المصري عدا الأم، ونص هذا القانون على منح الأولاد القُصّر الجنسية المصرية شأنهم شأن الأب، وهذا الأمر فيه مساواة وعدالة مطلقة وتتم المساواة مع المرأة».

المصري: كله عند القانون سواء

وأضاف «المصري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»: «هذا القانون سيضمن عدم وجود ذريعة لمنظمات حقوق الإنسان بخصوص التفرقة بين السيدات المصريات والآباء المصريين، كله عند القانون سواء، مثل الأولاد القصر من ناحية الأب أو الأم وسيكون من حقهم جميعا اكتساب الجنسية المصرية، وهذا أمر مشرف لمصر في الجمهورية الجديدة».

الحصول على النقد الأجنبي

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنّ القانون يستهدف تسهيل الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية: «معظم دول العالم تعمل بالنهج ذاته، حيث تستهدف الحصول على مسثمر أجنبي يضخ المال ويشغل عمالة حتى تستفيد الدولة منه وذلك وفقا لضوابط معينة تحددها الدولة».