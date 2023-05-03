إشادة واسعة في كفر الشيخ ببدء انطلاق جلسات الحوار الوطني.. «يوم تاريخي»

أشاد عدد كبير من المواطنين في محافظة كفر الشيخ، بانطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، اليوم الأربعاء، وذلك بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، واصفين إياه «يوم تاريخي في حياة المصريين».

وأعرب العديد من مواطني كفر الشيخ في حديثهم لـ«الوطن»، عن سعادتهم بانطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني الذي يُمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، إذ يجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

«صبح»: جلسات الحوار الوطني بمثابة أمل كبير للمصريين

وقال الدكتور علاء أحمد صبح، محامٍ بالنقض، إنّ انعقاد جلسات الحوار الوطني بمثابة أمل كبير للمصريين، حيث ستتطرق لمناقشة القضايا المهمة، بالإضافة إلى هموم الشعب المصري وأولويات المرحلة المقبلة، مثمنًا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحرصه وتوجيهاته بالتنسيق مع جميع تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وأكد المهندس محمد الشربيني، أنّ جميع أفراد الشعب المصري ينتظرون بشغف نتائج الحوار الوطني، الذي عُلق عليه الكثير من الآمال، لصياغة روشتة تكتب العبور الآمن للوطن من الأزمات الاقتصادية التى تُحيط بالعالم أجمع، لافتًا إلى أنّ الحوار الوطني يُعتبر أهم منصة حوارية تعتمد على الشفافية والمبادئ الوطنية.

الحوار الوطني تأكيد على حرص الرئيس السيسي على الاستماع للآراء والأفكار

وأوضحت الدكتورة بسمة شرف، أنّ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحوار الوطني، تأكيد على حرصه للاستماع للآراء والأفكار، مشيرةً إلى أنّ انطلاق الحوار الوطني يأتي في توقيت غاية في الأهمية بالنسبة لمصر، خاصةً أنّ العامل الاقتصادي والسياسي أبرز النقاط التي سيُناقشها الحوار الوطني.

وتنطلق أعمال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، اليوم، في تمام الساعة 2 مساءً، بقاعة «نفرتيتي» داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

ويُشارك في الحوار الوطني أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، والمقررون، والمقررون المساعدون، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطنى، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، ومنظمات المجتمع المدنى، والشباب من القوى السياسية المختلفة، والإعلاميون، وكُتاب الرأي، ورجال الدين ورؤساء الجامعات، والمراكز البحثية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وفئات أخرى.