رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن الحوار الوطني: هدفنا الوصول لحياة كريمة

تحدث هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني اليوم، مؤكّدًا أهمية الحوار الوطني في هذا التوقيت، قائلًا: «نبني جمهورية جديدة آمنة ومستقرة لها جيش وطني قوي فرض سيطرته على ربوع الوطن وأحدث «هيبة للدولة المصرية على المستوى الإقليمي، وبدأت ملامح الجمهورية الجديدة تتضح بمرور الوقت، إذ أننا بدأنا في إنشاء بنية تحتية قوية تمهد لهذه الجمهورية مع القضاء على التحديات والمعوقات التي كانت تمثل أرق للدولة المصرية».

بناء دولة حقيقية قادرة

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «شهدنا تحركات على كل الأصعدة والميادين لبناء دولة حقيقية قادرة وقوية في المرحلة المقبلة بشكل يليق بالشعب المصري، لذلك كنا بحاجة لطريقة لإدارة الحوار الوطني بين بعضنا البعض كشعب مصري يمثل رقي حضاري للدولة»، مشيرًا إلى أنَّ الحوار الوطني يعد حوارًا على مستوى الوطن حول كل ما يشغل المواطن والرأي العام المصري.

الوصول لحياة كريمة لكل المواطنين

وتابع أنَّ كلا من الاستقرار والعدل والتنمية والرفاهية يعد كل ما يهم المواطن في الحياة، مشيرًا إلى أنَّ الوصول لحياة كريمة لكل المواطنين يمثل الناتج النهائي من الحوار الوطني، موضحًا أنَّ الحوار الوطني شامل ومنظم من كل الجهات.