مسجل خطر يتخلص من شقيقته بعد خلافهما في الجيزة.. سرق هاتفها وفر هاربا

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان ربة منزل، وتمّ تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده إلى وجود شبهة جنائية في وفاة الضحية، وأن وراء ارتكاب الواقعة (شقيق المجني عليها وله معلومات جنائية، وتبين اختبائه بدائرة مركز شرطة ناصر بمديرية أمن بني سويف.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، إذ قرر أنه بتاريخ الواقعة حدث بينه والمجني عليها مشادة كلامية قام على إثرها بخنقها مما أودى بحياتها واستولى على هاتفها المحمول ولاذ بالفرار.

كما أضاف المتهم بقيامه بالتصرف في الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع (لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي، تم ضبطه والهاتف المحمول المستولى عليه.