تشريح جثة فتاة توفيت في ظروف غامضة بالوايلي

قررت النيابة العامة نقل جثة فتاة تدعى أسماء عبد العظيم، في العقد الثالث من العمر لفظت أنفاسها الأخيرة في ظروف غامضة بمنطقة الوايلي إلى مشرحة زينهم، كما قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارا من مسشفى الدمرداش يفيد بوصول فتاة مصابة بحالة إعياء شديدة، ولفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولة إسعافها.

خلو الجثة من إصابات ظاهرية

وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى أسماء عبد العظيم في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من إصابات ظاهرية، وجرى التحفظ على ملابس الفتاة المتوفية تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن الفتاة أصيبت بحاله إعياء شديدة، وعلى الفور جرى نقلها بواسطه أسرتها إلى مستشفى الدمرداش، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.