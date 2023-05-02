إجراء تحليل البصمة الوراثية لـ«جثة» شاب مجهول الهوية في روض الفرج

قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية لشاب عثر على جثته في أحد الشوارع بمنطقة روض الفرج، والاحتفاظ بها لدى مصلحة الطب الشرعي لمطابقتها بالبصمة الوراثية لأسرة الشاب المجهول في حاله التعرف عليه، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاته، وطلبت من المباحث بعرض ما رصدته كاميرات المراقبة في منطقة العثور عليه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة روض الفرج بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب مجهول الهوية، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وقررت النيابة العامة انتداب رجال الأدله الجنائية لأخذ بصمات الجثة ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدي مصلحتي الأمن العام والاحوال المدنية، كما قررت النيابة العامة تصوير الجثة ونشر الصور في أقسام الشرطة المحتلفة في القاهرة للتعرف عليها من قبل المترددين علي تلك الأقسام من المواطنين والعاملين بها في محاولة لكشف هوية الشاب.