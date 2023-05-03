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كشف ملابسات واقعة تعدي كلب على شاب في الجيزة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:20 م | الأربعاء 03 مايو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، مصاب بجرح سطحي من كلب مملوك لأحد الأشخاص، أمام أحد المولات التجارية الكائنة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع الطرفين المُبلغ، والمشكو في حقه، وتبيّن أنّه عامل بمحل خاص بشقيقه، مقيم بدائرة القسم، ويقتني كلب مرخص.

وبمناقشتهما قرر المشكو في حقه، قرر أنّه أثناء سير المصاب أمام المحل عمله ولهوه مع الكلب خاصته، عقره وأحدث إصابته المُشار إليها، وأيد المصاب أقواله، واتهمه بالإهمال لتركه الكلب دون تقييد، وجرى ضبط الكلب المذكور، ونقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية.

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