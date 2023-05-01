«تعليم الجيزة» تحدد المحظورات للطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الثاني

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليمات بشأن امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، المقرر أن تبدأ 6 مايو المقبل، مؤكدة إعلان الجدول في مكان ظاهر بمقار اللجان.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في تعليماتها، بالسماح للطلاب استخدام الأقلام الجافة الزرقاء أو السوداء فقط في الإجابة، مشيرة إلى أن على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة، تدوين الاسم ورقم الجلوس واسم المادة وبقية البيانات بها، والتأكد من أنها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان، وأنها كاملة الطبع، حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

كما وجهت مديرية التعليم بالجيزة، تعليمات وضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023:

- عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابات أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان.

- عدم شطب الإجابات وطمسها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة.

- عدم ترك كراسة الإجابات خالية من أي كتابة.

- إعلان أرقام الجلوس وتحديد اللجان المخصصة لأداء الامتحان طبقا لأرقام الجلوس.

- عدم السماح لأي طالب بأداء الامتحان في غير لجنته الأصلية المقيد بها طبقا لكشوف المناداة المرسلة من لجان النظام والمراقبة.

- عدم السماح لأي طالب لا يحمل رقم جلوس بأداء الامتحان.

- في حاله حدوث أي ظرف طارئ للطالب وعدم استطاعته الحضور في الزمن المحدد في هذا اليوم، عليه إثبات ذلك، وتقديم جميع المستندات في الإدارة، لدراسة مدى أحقيته في قبول عذره، والسماح له بأداء الامتحان وفقا للقرار الوزاري رقم 313/2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل.

- عدم السماح بدخول كاميرات أو أي لفائف أو حقائب مع أي زائر.

- تشديد الحراسة على المدارس أثناء فترة الاحتفاظ بأوراق الأسئلة وأعمال التقدير.

- مراجعة التوصيلات والأسلاك الكهربائية والتحقق من صلاحيتها.

- منع التدخين نهائيا داخل مقار اللجان أو المطابع أو الكنترولات طبقا للقرار الوزاري 121 لسنة 2001.

- متابعة لجان تقدير الدرجات وإرسال النماذج فور الانتهاء من وقت الامتحان.

- التنبيه على المقدرين الدقة والسرعة في التصحيح.

- عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة أو أي كتب أو مذكرات.

- عدم ارتكاب أية مخالفات من المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 34 لسنه 2018 وتعديلاته الخاص بشأن إلغاء الامتحان والحرمان منه وتعديلاته.

- يتم إرسال التقرير الخاص بالامتحان يوميا عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة مستوفيا ومعبرا عن الواقع.

- فى حال وجود أمر طارئ يستدعي تدخل المديرية يتم الاتصال فورا بغرفة عمليات المديرية.