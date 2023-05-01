 ضبط 24 طن لحوم ومصنعاتها وأسماك مملحة فاسدة في الجيزة

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، من ضبط 24 طن لحوم ومصنعاتها وأسماك مملحة ومدخنة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تحرير 78 محضرا للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك من خلال الحملات التي جرى تنفيذها خلال شهر على محلات الجزارة وأكمنة السيارات ومنافذ وثلاجات اللحوم والمحال العامة.

مواصلة الحملات التفتيشية

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

وأكد علي التصدى لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ذبح 14595 رأس ماشية

ومن جهة أخرى، قال الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري، إنه جرى تحصين عدد 43 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمى الوادي المتصدع والحمي القلاعية وذبح 14595 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية خلال الشهر الماضي إلى جانب تنظيم 456 ندوة إرشادية عن أهمية التحصين والوقاية من الأمراض.