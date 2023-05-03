تعرف على أهداف ومحاور الحوار الوطني قبل انطلاق جلسة اليوم

قبل ساعات من انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني من خلال جلسته الافتتاحية، يستعرض التقرير التالي أبرز الأهداف التي ينتظرها الشارع المصري والتي يسعى مجلس أمناء الحوار الوطني ومقررو المحاور تحقيقها.

وتستهدف جلسات الحوار الوطني التي يُشارك بها كل فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، مناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

أهداف الحوار الوطني

و تركز أهداف الحوار الوطني على أولويات العمل الوطني، وبعد مرور عام ويومين على الدعوة إلى الحوار الوطني، حيث كانت الدعوة يوم 26 أبريل 2022، يستعد الحوار لعقد جلساته.

ومن المتوقع أن تعقد جلستين نقاشيتين اليوم، تتناول الجلسة الأولى كيفية تحديد المحاور والقضايا التي توصلوا لها وعددها 113 قضية ضمن 3 محاور في 19 لجنة، وجلسة أخرى تناقش مسألة الأحزاب السياسية ودورها في الحوار الوطني وما بعد الحوار.

محاور الحوار الوطني

ويضم الحوار الوطني 3 محاور رئيسية هي المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وتندرج تحت تلك المحاور عدد من اللجان التي تضم عددا من القضايا، ويشار إلى أنّ الحوار الوطني يعد ركنا مهما في عودة الأحزاب إلى الحياة السياسية المصرية مرّة أخرى.

وفي سياق متصل صرّح المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أنه استمرارا لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، مدعوون جميعا لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 2023/5/3 الساعة 2 ظهرا، بقاعة نفرتيتي داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأوضح المنسق العام بأن حضور الصحفيين والإعلاميين للتغطية لا يحتاج إلى دعوة مسبقة، وسيكون لممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية، بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية، وبالنسبة لممثلي وسائل الصحافة والإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، بدعوات من الهيئة العامة للاستعلامات.