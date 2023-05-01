مصرع طالب سقط من الطابق الخامس في المنوفية.. لا شبهة جنائية

لقي طالب بالصف الثاني الإعدادي مصرع، إثر سقوطه من أعلى سطح الطابق الخامس بمنزل في مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لكنه كان قد توفى، وتم التحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، ونفت أسرة الطالب وجود أي شبهه جنائية حول الوفاة.

تفاصيل مصرع طالب سقط من الطابق الخامس

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز بركة السبع، تبين وفاة طالب يدعي «ا.م»، 13 عاما، إثر سقوطه من أعلى منزل الأسرة من الطابق الخامس، وتشير المعلومات الأولية إلى اختلال توازنه أثناء وقوفه أعلى المنزل، وسقط علي الأرض وتوفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ويحمل رقم 2451 إداري بركة السبع لسنة 2023، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

التصريح بدفن الجثمان

تلقي اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع طالب بالصف الثانى الإعدادي، وجرى الدفع بقوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثمان.

وشيع أهالي بركة السبع في محافظة المنوفية، جثة الطالب المتوفي إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد ودعوات أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.