أخبار سارة تنتظر المواطنين خلال أيام.. صرف مرتبات وإجازات

ينتظر المواطنون عدد من الأخبار السارة، خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد الانتهاء من إجازة عيد العمال 2023، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، التى حصل عليها المواطنين اليوم الخميس، بعد ترحيلها من الاثنين الماضي، إثر قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بترحيل أي إجازات أو عطلات تتصادف مع بداية أو منتصف الأسبوع إلى نهايته.

صرف دعم تكافل وكرامة لشهر مايو 2023

أولى الأخبار السارة التي ينتظرها المواطنون، صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر مايو 2023، ومن المقرر أن يكون موعد الصرف الاثنين 15 مايو، إذ قالت وزارة التضامن، إن عدد المستفيدين 5.2 مليون أسرة.

صرف مرتبات مايو

فيما يتعلق بثاني خبر سار، قرار وزارة المالية بصرف مرتبات شهر مايو 2023، بداية من الخميس 18 مايو، فتم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور العاملين بالدولة بداية من أبريل، يأتي ذلك في إطار حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين الأجور في ظل الظروف الراهنة.

إجازات متبقية بشهر مايو

كما ينتظر المواطنين الإجازات المتبقية لشهر مايو 2023، التي تأتي على النحو التالي:

- الجمعة 5 مايو.

- السبت 6 مايو.

- الجمعة 12 مايو.

- السبت 13 مايو.

- الجمعة 19 مايو.

- السبت 20 مايو.

- الجمعة 26 مايو.

- السبت 27 مايو.