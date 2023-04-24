ما حقيقة تبكير صرف مرتبات مايو؟.. وزارة المالية تجيب

كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويتساءل البعض عن هل يوجد تبكير في المواعيد مثل ما حدث في شهر أبريل، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

بالنسبة لحقيقة تبكير المواعيد، قررت وزارة المالية في شهر أبريل ذلك تزامنا مع أعياد شم النسيم والقيامة المجيد وعيد الفطر، ولكن صرف مرتبات شهر مايو 2023، سيكون في الموعد الطبيعي كما يلي، بحسب المالية خلال الكتاب الدوري.

موعد صرف مرتبات شهر مايو

- يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023.

- يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023.

- يوم الإثنين الموافق 22 مايو 2023.

- يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023.

يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023.

وبالنسبة لموعد صرف متأخرات مستحقات العاملين في مايو 2023 تكون كما يلي:

- 7 مايو 2023.

- 10 مايو 2023.

- 11 مايو 2023.

زيادة المرتبات والمعاشات

وسبق وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المرتبات والمعاشات بداية من شهر أبريل الجاري، لتحسين دخول العاملين بالدولة والكوادر الخاصة والمعاشات.